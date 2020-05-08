В Калужской области пропал 56-летний мужчина

В Балабаново пропал 56-летний Николай Богдан. Мужчина не выходит на связь с 27 апреля, сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серо-зелёные.

Волосы: русые.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.