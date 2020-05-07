В центре Калуги приставы опечатали продуктовый магазин

В четверг, 7 мая, на улице Суворова в Калуге судебные приставы арестовали помещение в доме №147. Там располагается сетевой продуктовый магазин. Эту ситуацию KP40 прокомментировали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Владелец данного помещения задолжал в общей сложности около 12 миллионов рублей, пояснили приставы.

- В связи с тем, что должник всячески уклонялся от исполнения своих обязательств, судебными приставами была проведена проверка его имущественного положения и произведен арест собственности, в том числе помещения, расположенного на улице Суворова, - отмечают в УФССП. - Стоит отметить, что имущество арестовано без права использования. Сегодня сотрудниками ведомства в ходе проверки соблюдения режима ограничения было установлено, что помещение продолжает использоваться должником путём сдачи в аренду, вследствие чего принято решение опечатать недвижимость.

Как подчёркивают приставы, данные действия никак не связаны с деятельностью торговой сети «Спутник», которая арендовала помещение.

Если должник в ближайшее время не рассчитается со своими долгами, то его имущество выставят на торги.