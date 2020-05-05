Мужчину скрутили, потому что хулиган, а не безмасочник

В субботу, 2 мая, в «Народных новостях» нашего сайта читатель Ochello Mastroianni опубликовал новость, в которой утверждал, что полиция скрутила мужчину у продуктового магазина на улице Гагарина. Он предположил, что причина этого – отсутствие маски у задержанного.

- Мне самому вчера не удалось это сделать, но я на конфликт не пошёл, - поясняет наш читатель свой вывод.

Однако, как пояснили в Росгвардии, сотрудники которой проводили задержание, причина ЧП в другом.

- Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Росгвардии получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации на одном из охраняемых объектов по улице Гагарина, - сообщает во вторник, 5 мая, пресс-служба ведомства. - Установлено, что 29-летний местный житель нецензурно выражался в адрес персонала магазина, мешал работе торговой точки, на замечания не реагировал.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».