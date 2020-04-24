В Калуге сожгли двухэтажную заброшку

В пятницу, 24 апреля, около 4 утра загорелся двухэтажный нежилой дом № 5 на улице Азаровской в Калуге.

Огонь практически полностью уничтожил строение. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина случившегося – поджог, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.