Два человека погибли в страшной аварии под Калугой

Около 18:40 в четверг, 23 апреля, в деревне Малые Козлы Перемышльского района недалеко от Калуги произошла смертельная авария.

По предварительным данным, 32-летний мужчина ехал за рулём «Форд Фокус». В салоне с ним находились 32-летняя женщина и двое детей – 12-летняя девочка и 11-летний мальчик. По какой-то причине мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, рассказали KP40 в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина и женщина погибли. Детей с различными травмами увезли в больницу. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.