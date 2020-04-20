В Калужской области пропала пожилая женщина

В субботу, 18 апреля, в Малоярославце ушла из дома и не вернулась 82-летняя Раиса КОЧАРИНА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 155 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: седые

Была одета: коричневая шуба, тёмно-синяя юбка, чёрные сапоги, белый пуховый платок.

С собой: чёрная дамская сумочка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.