В Калужской области пропал 53-летний мужчина

Утром в субботу, 18 апреля, в Боровске ушёл из дома и не вернулся 53-летний Армен ДАРБИНЯН. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные

Был одет: чёрная куртка с белым воротником, джинсы, чёрные туфли.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.