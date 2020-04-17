Москвичка погибла при пожаре в Калужской области

В ночь на 16 апреля в садоводческом товариществе в деревне Нероново Медынского района сгорел деревянный дом.

По предварительным данным, в дачном доме проживала семья москвичей. На момент возгорания в помещении находились мужчина и женщина. Муж выбрался из дома и вызвал спасателей. А его 37-летней жене спастись не удалось. Ребенок пары ночевал у соседей и не пострадал, рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Сейчас проводится проверка. По предварительной версии, причиной пожара могла стать техническая неисправность оборудования в доме.