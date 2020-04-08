В центре Калуги горел дом, в котором хотели открыть музей

В конце прошлой недели в Калуге произошёл пожар в доме №8 на улице Воскресенской. Фотографии выгоревшего дома во вторник, 8 апреля, были опубликованы в Facebook.

- Печально. Зелёный домик на Воскресенке, 8, горел изнутри, - рассказывает краевед Алексей Урусов. - Там калужане предлагали открыть музей старинной улочки. Пожар локализован. Двери открыты.

- Не захотела горуправа отдать нам, жителям, под опеку, - написала журналист, жительница улицы Воскресенской Капитолина Коробова. - Мы просили этот дом у горуправы под музей истории улицы. Горуправа категорически отказалась. В итоге он остался бесхозным. Получите - распишитесь. Теперь ждём здесь новостройку для авторитетного и влиятельного человека.

Причины пожара устанавливаются.