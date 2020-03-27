В Калуге три человека отравились угарным газом

На прошлой неделе в Калуге в доме №62 на улице Пестеля три человека отравились угарным газом. В пятницу, 27 марта. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошёл около 14:30.

- Установлено, что отравление угарным газом произошло из-за неправильного использования газового оборудования, - подчеркивают в ведомстве. - В ходе проверки установлено, что специализированной организацией ООО «ЖилСпецРСУ» нарушена периодичность проверки дымоходов и вентиляционных каналов.

Директору компании внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Как рассказали KP40 в прокуратуре, пострадавшим людям оказана помощь, врачи отпустили их домой.