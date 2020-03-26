В Калужской области трёхлетний мальчик попал под колёса «Рено»

Днём в четверг, 26 марта, у дома №5 на улице Королёва в Обнинске сбили ребёнка.

Со слов водителя, она двигалась по двору с небольшой скоростью, и ей под колеса бросился трёхлетний ребёнок. Она резко затормозил, но избежать наезда не смогла. Машина левым колесом придавила ногу ребёнку.

Эту версию подтвердил и очевидец ДТП. По его словам, ребенок играл в кустах и в какой-то момент побежал на дорогу. Из-за припаркованных машин водитель не смогла его увидеть и вовремя среагировать.

Пострадавшего ребёнка с травмой ноги доставили в КБ №8. Его обследуют врачи.