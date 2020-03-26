В калужской реке нашли труп мужчины

В среду, 25 марта, в Козельске в реке Жиздра нашли тело неизвестного мужчины. Об этом сообщили KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Погибший одет в свитер светлого цвета, темно-зеленую футболку, спортивные темно-синие брюки, черные ботинки с белой подошвой, - отмечают в СК. - На лице имеется негустая щетина, волосы темно-русого цвета, стрижка короткая. Особые приметы: на передней поверхности грудной клетки слева синяя татуировка, изображающая мишень и подпись «О (I) Rh+».

Сейчас устанавливается личность погибшего. Что именно с ним произошло, также выясняется.

СК просит граждан, обладающих информацией о погибшем, сообщить ее по телефону доверия следственного управления 277-847 либо по номеру 102. Кроме того, следователи принимают сообщения в группу «СУ СК России по Калужской области» в социальной сети ВКонтакте.

UPD. Опознан мужчина, тело которого нашли в Калужской области.