Авария с маршруткой в центре Калуги попала на видео

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 25 марта, на перекрестке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись маршрутка и грузовая «Газель».

Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Судя по этим кадрам, маршрутка №26 ехала со стороны сквера Мира и выехала на перекресток на красный сигнал светофора. А водитель грузовика пытался развернуться.

После столкновения микроавтобус частично выехал на тротуар, едва не сбив пешеходов, которые ожидали зеленого сигнала у края проезжей части.

Пока нет информации, пострадал ли кто-то в этой аварии.