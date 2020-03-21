«Нива» утонула в пруду в Калужской области

Поздно вечером в пятницу, 20 марта, авария произошла в посёлке Пятовский Дзержинского района. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 23:15 водитель «Нивы» не справился с управлением и заехал в местный пруд. Машина практически полностью погрузилась в воду.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Точную информацию о происшествии будут устанавливать сотрудники калужского управления ГИБДД.

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