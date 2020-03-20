Авария с автобусом в центре Калуги попала на видео

Как мы уже рассказывали, днём в пятницу, 20 марта, на перекрёстке улиц Кирова и Рылеева в Калуге столкнулись рейсовый автобус и легковой «Пежо». Это происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город».

Судя по данному видео, которое предоставили в редакцию KP40, водитель легковушки пытался с Кирова повернуть налево на Рылеева и по какой-то причине не заметил ехавший прямо на него автобус «Товарково - Калуга».

ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что в ДТП пострадал один человек. Эта информация уточняется.