Пешеход вышел на дорогу под колёса «Жигулей»

Как мы уже рассказывали, в среду, 11 марта, на улице Московской в Калуге под колёса авто попала 15-летняя девушка. В этот же вечер пострадал пешеход на дороге между Дугной и Тульской трассой в Ферзиковском районе.

По предварительной версии, примерно в 19:50 в черте деревни Богданино 50-летний водитель ехал за рулём ВАЗ 21074. В этот момент на проезжей части находился 60-летний мужчина. Пешеход получил тяжёлые травмы. Он находится в больнице, рассказали KP40 в калужском областном управлении ГИБДД.