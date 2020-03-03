Бывший гаишник пьяным сел за руль и насмерть сбил пенсионера

В Калужской области в ближайшее время начнётся суд над 42-летним жителем Тарусы. Бывшему сотруднику ГИБДД грозит до 12 лет колонии, сообщает во вторник, 3 марта, прокуратура региона.

Как выяснили следователи, 9 января мужчина сел за руль «Рено Дастер» в пьяном виде, превышал скорость и насмерть сбил 75-летнего пешехода на улице Горького в Тарусе.

Пострадавший пенсионер скончался на месте.

В управлении МВД по Калужской области нам рассказали, что обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в 2010 году.