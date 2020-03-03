Водитель без прав насмерть разбился в Калужской области

Вечером в понедельник, 2 марта, в Боровском районе на дороге Обнинск – Городня «Лада Приора» вылетела в кювет на крутом повороте. Авария произошла примерно в 17:00.

По предварительным данным, 37-летний мужчина двигался в Малоярославец. На данном участка дорога делает крутой поворот. По не установленной причине водитель не повернул, а по прямой вылетел в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП он скончался до приезда скорой помощи.

По данным ГИБДД, этого водителя несколько раз лишали права за вождение в пьяном виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Последний раз он был лишён прав на полтора года в ноябре 2018 года, поэтому сейчас не имел права садиться за руль.

У погибшего не было водительского удостоверения.