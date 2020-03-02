Пассажиры избили таксиста в Обнинске

В воскресенье, 1 марта, в полицию Обнинска поступило сообщение о том, что на таксиста напали пассажиры. Они стали избивать мужчину.

Водитель успел выбежать из машины и даже отправить сообщение о помощи своим коллегам, но пассажиры его догнали и продолжили расправу. До приезда правоохранителей в ситуацию вмешались проезжавшие мимо водители маршруток. Таксист госпитализирован, сообщает портал obninsk.name.

Как нам рассказали 2 марта в пресс-службе УМВД по Калужской области, проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.