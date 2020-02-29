На стоянке в Калуге сгорел пассажирский автобус

Днём в субботу, 29 февраля, на улице Товарной в Калуге недалеко от железнодорожного вокзала сгорел пассажирский автобус ПАЗ. Он был припаркован на специализированной стоянке.

Как нам рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, автобус загорелся примерно в 11:50. Тушением занимались шесть спасателей. ПАЗ выгорел полностью.

К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительной информации, причиной возгорания стали технические неисправности.

Автобус выгорел полностью.

Напомним, чуть ранее 29 февраля под Калугой сгорел туристический автобус, перевозивший 47 человек.