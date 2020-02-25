Грузовик с металлоломом перевернулся на Киевской трассе

Три из четырёх полос оказались перекрыты.

Около 15:30 во вторник, 25 февраля, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе произошла авария.

По предварительным данным, водитель КамАЗа выезжал со второстепенной дороги, не рассчитал скорость движения, и груженый металлом грузовик перевернулся.

В результате несколько тонн металлолома высыпалось на проезжую часть.

Водитель в аварии не пострадал. Но три из четырёх полос оказались полностью перекрыты. К 17:00 пробка растянулась примерно на 5 километров.

Пробка растянулась на 5 километров.