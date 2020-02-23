Православная церковь полностью сгорела под Калугой

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в селе Озерское Козельского района загорелась церковь Успения Пресвятой Богородицы. Огонь полностью уничтожил деревянное здание, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

К счастью, никто из людей не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Деревянный храм в селе Озерское построили в 2000 году на фундаменте каменной церкви 1750 года, которую в 1941-м взорвали советские войска.

На месте пожара работали 22 спасателя.

Таким храм был до пожара.