Трассу под Калугой засыпало фруктами

Около 8:30 утра в пятницу, 21 февраля, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись два грузовика. Один из них перевозил фрукты, которые в результате столкновения высыпались на дорогу.

Со слов водителя «Газели», он двигался в правом ряду со скоростью 70 км/ч. Вдруг сзади в него на высокой скорости врезался грузовик «Хёндай». Как произошло столкновение - не помнит. В себя пришёл, когда его доставали из машины. Водитель «Хёндая» от комментариев отказывается. По предварительной версии, именно он отвлёкся от дороги и спровоцировал аварию.

В результате столкновения незначительные травмы получил предполагаемый виновник. «Газель» от удара буквально разорвало. Полторы тонны свежих фруктов оказались на дороге. У «Хёндая» также серьёзные повреждения.

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. Движение по направлению на Калугу было затруднено.

Движение на Калугу было затруднено.

Фургон буквально рассыпался.

Машина предполагаемого виновника аварии.