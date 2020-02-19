Вандалы сломали уличную библиотеку в центре Калуги

В среду, 19 февраля, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ сообщил о том, что вандалы разломали уличную библиотеку в Старичковом переулке.

- Лет пять назад сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области установили на улице перед своим офисом уличную библиотеку в виде изящного деревянного домика. Несколько раз в нем били стекла. А на днях домик и вовсе исчез. Вырвали с корнем, - сокрушается Зельников.

Напомним, что уличные библиотеки появились в Калуге в 2013 году с лёгкой руки экс-губернатора Анатолия Артамонова. На одном из заседаний областного правительства он рассказал о том, что буквально во всех европейских городах на улицах установлены небольшие «скворечники», где каждый желающий может взять и оставить книги.

Таким домик был до недавнего времени.