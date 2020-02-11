«Шевроле» перевернулся и потерял колесо - пострадали двое

Днём в понедельник, 10 февраля, в Кировском районе перевернулся и вылетел в кювет автомобиль «Шевроле». Авария произошла на дороге между Шайковкой и деревней Санаторий Нагорное.

По предварительным данным ГИБДД, 33-летняя женщина, ехавшая за рулём, не справилась с управлением.

У машины оторвалось переднее правое колесо.

Травмы в аварии получили два пассажира иномарки - мужчины 32 и 44 лет.

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