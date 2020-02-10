60-летний мужчина сгорел из-за сигареты

В ночь на воскресенье, 9 февраля, в деревне Похожаево Медынского района сгорел частный дом. Внутри нашли останки человека, рассказали нам в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Личность погибшего уже установили. Мужчине было 60 лет.
По предварительной информации, накануне пожара он употреблял спиртное, курил в постели и уснул.
Следственный комитет проводит проверку.
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