Вынесен приговор обнинцу, который сбил женщину на переходе и сбежал

33-летнему мужчине из Обнинска на днях вынесли приговор за пьяное ДТП. Авария произошла прошлым летом, рассказали kp40 в пятницу, 7 февраля, в прокуратуре Калужской области.

На суде выяснилось, что виновник в пьяном виде ехал за рулём «Мерседеса» и не остановился перед переходом. По зебре в этот момент шла 62-летняя женщина. Водитель не вызвал скорую помощь и уехал с места аварии.

У пенсионерки в итоге зафиксировали тяжёлые травмы.

Виновника на 1,5 года отправили в колонию. В течение двух с половиной лет он не сможет садиться за руль. Пострадавшей мужчина должен выплатить 500 тысяч рублей.

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