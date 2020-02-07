На остановке в Калуге мужчина напал на студента

В Калуге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на случайного прохожего. В пятницу, 7 февраля, об этой истории рассказали в областном управлении МВД.

Как говорят в полиции, всё началось в кондитерском магазине, где пьяный подозреваемый приставал к девушке. Оттуда его вывели работники торговой точки. Мужчину это разозлило. Он пошёл в соседний магазин, купил нож и шёл обратно, чтобы разобраться с обидчиками.

- По дороге он увидел на остановке молодого человека, - отмечают в УМВД. - После этого гражданин подошел к незнакомцу и попросил сигарету. Получив отказ, мужчина приставил к шее молодого человека нож. Студент, опасаясь за свою жизнь, сразу же передал имеющуюся при нем упаковку табачной продукции.

Спустя несколько часов вероятного виновника задержали. Ранее он уже сидел за убийство. По статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» калужанину грозит до 10 лет колонии.