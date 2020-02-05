Труп 18-летнего парня нашли в сгоревшем доме

Вечером во вторник, 4 февраля, в деревне Лопатинка Жуковского района сгорел деревянный одноэтажный дом. На пепелище спасатели обнаружили тело 18-летнего парня, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, по неустановленной пока причине произошло возгорание дома, куда, бродяжничая, зашел местный житель, - пояснили в СК. - В результате пожара он погиб.

Следователи проводят проверку.

В ГУ МЧС по Калужской области kp40 сообщили, что предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание.