Калужанин устроил аварию и выдумал угон

Районный суд на днях вынес приговор 33-летнему калужанину. Его признали виновным в заведомо ложном доносе, рассказали kp40 во вторник, 4 февраля, в прокуратуре Калужской области.

Следователи выяснили, что в прошлом августе мужчина ехал по улице Московской в Калуге, не справился с управлением, врезался в другую машину и скрылся с места аварии.

- Испугавшись привлечения к ответственности, он сразу же позвонил в дежурную часть полиции и сообщил ложную информацию об угоне принадлежащего ему автомобиля, - говорят в прокуратуре. - В этот же день подсудимый, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, написал заявление в полицию.

Но во время следствия выяснилось, что мужчина наврал.

За свои действия калужанин получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 10%.