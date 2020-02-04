Двух женщин сбили рядом с переходами

В понедельник, 3 февраля, в Калужской области в авариях пострадали две женщины.

Около 7:25 утра в Кирове на улице Пролетарской 31-летний водитель «Пежо» сбил 59-летнюю женщину. По предварительным данным калужского управления ГИБДД, пострадавшая пересекала проезжую часть недалеко от перехода. Врачи отпустили её домой после оказания помощи.

А в 16:20 в Обнинске на улице Комарова сбили 86-летнюю пенсионерку. По предварительным данным, 42-летний водитель «Мицубиси» задним ходом выезжал с парковки и наехал на пешехода. Женщина в этот момент находилась на проезжей части недалеко от зебры. Пострадавшей также понадобилась помощь медиков.

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