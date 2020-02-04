На стройке в Калуге разбился мужчина

В понедельник, 3 февраля, в Калуге с восьмого этажа строящегося дома упал 40-летний мужчина.

Как нам рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета, через четыре часа он скончался.

При нём нашли напоминающую наркотик смесь. Будет проведена экспертиза. Мужчина не является строителем, он каким-то образом проник на закрытую территорию.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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