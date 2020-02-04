Пешеход погиб под колёсами фуры на калужской трассе

Вечером в понедельник, 3 февраля, в Жуковском районе на трассе А108 около 22 часов произошла смертельная авария.

Водитель фуры «Скания» двигался со стороны Балабаново в сторону Серпухова. Начался сильный снегопад. По словам водителя, видимость ухудшилась и он попросту не увидел мужчину, шедшего прямо по проезжей части. Водитель даже не успел затормозить.

От удара пешеход скончался на месте. Мужчине было 42 года, рассказали в полиции.

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