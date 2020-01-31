«Лада» протаранила маршрутку «Калуга-Таруса»

В четверг, 30 января, в районе Ферзиково «Лада Приора» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», перевозившим пассажиров по маршруту «Калуга-Таруса».

По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады» около 16:15 ехал со стороны Калуги, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус. В момент аварии в салоне находились пять пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

Травмы получил лишь водитель «Приоры». Его отвезли в больницу, но, после оказания помощи, отпустили домой, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

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