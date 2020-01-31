Водитель «Газели» протаранил одну легковушку и попал под колёса другой

В четверг, 30 января, авария с участием трёх автомобилей произошла на 220 километре трассы М3 «Украина» Мещовского района.

Предварительные данные по аварии нам предоставили в управлении МВД по Калужской области. 37-летний водитель «Газели» двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в легковую «Хонду». От удара предполагаемого виновника выбросило на асфальт, так как он не был пристёгнут. И мужчину переехал «Ситроен».

С различными травмами пострадавшего отвезли в районную больницу. Больше никто в аварии не пострадал.

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