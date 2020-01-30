В Калуге пропала 38-летняя женщина

В Калуге начались поиски 38-летней Ксении ВОРОБЬЁВОЙ. Она ушла из дома 28 января и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-зелёные

Волосы: светло-русые

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.