«В Питере – пить»: пассажира рейса Калуга – Санкт-Петербург оштрафовали за пьянку

На борту самолёта, прилетевшего из Калуги в Санкт-Петербург, находился пьяный пассажир, сообщает во вторник, 28 января, УМВД на транспорте по Северо-Западному Федеральному округу.

Полицейские прибыли к борту самолёта и задержали 44-летнего калужанина.

- Своими действиями он мог причинить вред себе и окружающим, - сообщают стражи порядка.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что калужанин был пьян. Составлен административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. Данная административная статья предполагает штраф в 500-1500 рублей.