Двое детей погибли в аварии на калужской трассе

Вечером в воскресенье, 26 января, в Сухиничском районе на трассе М3 «Украина» произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 36-летняя женщина двигалась за рулём «Ниссана» со стороны Калуги, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Форд».

Погибли двое детей, ехавших в «Ниссане»: восьмилетняя девочка скончалась на месте, шестилетний мальчик - в больнице.

Предполагаемая виновница аварии и её 45-летний пассажир попали в больницу с различными травмами. Женщине грозит до семи лет колонии.

По сообщению СМИ, в этой аварии погибли дети директора одной из школ Брянска.

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