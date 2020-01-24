Женщину сбили возле Губернского парка в Калуге

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 23 января, на улице 65 лет Победы в Калуге рядом с Губернским парком сбили пешехода. В пятницу полиция подробнее рассказала об этом происшествии.

Авария произошла примерно в 7:30. По предварительным данным, в сторону улицы Фомушина на «Ладе» ехал 26-летний мужчина. В этот момент по зебре дорогу переходила 36-летняя женщина. У пострадавшей зафиксировали различные травмы.

Отметим, что местные жители давно просят установить рядом с парком светофор. Однако пока этот вопрос публично чиновниками не обсуждался.

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