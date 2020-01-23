На Московской «Фольксваген» проехал на красный и протаранил девушку на «Шевроле»

Легковые автомобили «Фольксваген» и «Шевроле» столкнулись в среду, 22 января, на перекрестке улиц Московской и Малоярославецкой в Калуге. В четверг дорожная полиция подробнее рассказала об этом происшествии.

По предварительным данным, 34-летний мужчина ехал на «Фольксвагене», вылетел на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в «Шевроле». За рулём этой машины находилась 20-летняя девушка. С различными травмами пострадавшую отвезли в больницу.

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