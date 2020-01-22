Пьяный водитель устроил лобовую аварию в центре Калуги

Поздно вечером во вторник, 21 января, «Лада» и «Тойота» столкнулись на площади Старый Торг рядом с главной ёлкой города.

По предварительным данным ГИБДД, пьяный 47-летний водитель «Лады» двигался со стороны улицы Ленина и выехал на встречную полосу.

В больницу попал сам предполагаемый виновник и его пассажир.

Как подчёркивают в дорожной полиции, управление автомобилем в нетрезвом виде – это грубое нарушение ПДД, которое приводит к тяжёлым последствиям. В данном случае из-за действий мужчины пострадали два человека.

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