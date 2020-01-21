Пешехода насмерть сбили под Калугой

Около 18:20 в понедельник, 20 января, на дороге между Киевской трассой и селом Льва Толстого погиб пешеход.

Как сообщает управление ГИБДД по Калужской области, мужчина в темноте перебегал дорогу не по переходу и попал под колёса «Киа».

Подробности устанавливаются.

- Обращаем внимание на то, что в тёмное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, которые помогут стать заметнее для водителя в условиях недостаточной видимости и в темное время суток, значительно снизят риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, - говорится в сообщении дорожной полиции.

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