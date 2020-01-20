Три человека пострадали в столкновении «БМВ» и «Киа»

Днём в воскресенье, 19 января, легковые автомобили «БМВ» и «Киа» столкнулись на дороге между Боровском и деревней Рябушки в Боровском районе. Авария произошла около 13:30.

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний мужчина за рулём «БМВ», выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил вторую машину.

Различные травмы получили три пассажирка «Киа»: женщины 48 и 66 лет, а также 13-летний мальчик.

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