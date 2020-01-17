Рейсовый автобус врезался в грузовик, а тот насмерть сбил женщину

Около 15:00 в пятницу, 17 января, смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска.

По предварительным данным, по пешеходному переходу, соединяющему промзону наукограда и деревню Мишково, шла 42-летняя женщина. Водитель грузовика «Мерседес» остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него врезался попутный рейсовый автобус «Москва - Людиново». От удара грузовик отбросило вперед, и машина сбила пешехода. Женщина скончалась на месте происшествия.

В салоне автобуса находились 10 человек. Никто из них не пострадал. Также не зафиксировано травм у водителя и пассажира «Мерседеса».

Расследование сейчас продолжается.

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