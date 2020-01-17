Калужанка перебегала улицу Кирова и попала под «Опель»

Вечером в четверг, 16 января, на перекрестке улиц Кирова и Плеханова в Калуге сбили 60-летнюю женщину. Авария произошла около 21:00. Фото опубликовали в группе «Калуга за рулем» в «ВКонтакте».

По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель «Опеля Астра» ехал со стороны сквера Мира, а 60-летняя женщина перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

С различными травмами пенсионерку отвезли в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.