Пропал 21-летний парень

В Балабаново пропал 21-летний Валерий Шамсутдинов. Последний раз его видел 13 января, сообщает в четверг поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост: 185 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: тёмно-русые.

Был одет: чёрная куртка с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.