Двух женщин сбили на калужских дорогах

Во вторник, 14 января, на дорогах Калужской области в авариях пострадали два пешехода.

Около 8 утра на улице Трудовые Резервы в Людиново под колеса «Фольксвагена» попала 48-летняя женщина. По предварительным данным ГИБДД, она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшую с различными травмами отвезли в больницу.

А на дороге Калуга - Медынь в Дзержинском районе в 18:25 «Рено» сбил 29-летнюю женщину. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть недалеко от перехода. Врачи зафиксировали различные травмы.

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