Два человека пострадали в жёсткой аварии с мусоровозом

Около 18 часов во вторник, 14 января, на дороге между Шайковкой и Барятино произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 32-летний мужчина за рулём «Жигулей» ехал в сторону Барятино, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз ГАЗ.

После столкновения грузовик перевернулся.

Различные травмы получили водитель «Жигулей» и его 35-летняя пассажирка.

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