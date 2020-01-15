В Калуге пропал 60-летний мужчина

В Калуге пропал 60-летний Виктор СЫРОЕЖКИН. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

От мужчины нет никаких вестей с 13 января.

Приметы:

Рост - 170 см,

Плотного телосложения,

Светло-русые волосы,

Черная куртка,

Темно-синие брюки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.