Тело женщины нашли в сгоревшей калужской квартире

В ночь на вторник, 14 января, в доме №42 на улице Огарёва загорелась квартира. На месте происшествия спасатели нашли тело 53-летней женщины.

- Мужчина, проживающий под квартирой пострадавшей, услышал громкий стук, а затем заметил возгорание, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После ликвидации пожара в квартире непосредственно у очага возгорания обнаружено тело хозяйки. На месте происшествия найдены многочисленные окурки, а также пачки из-под сигарет. Квартира захламлена, в помещении разбросаны легковоспламеняющиеся предметы, среди которых множество тканей и бумаги.

От пожара также пострадала квартира, расположенная этажом ниже.

Сейчас проводится проверка. Причины возгорания устанавливаются.